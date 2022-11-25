Евросоюз отправит Украине трансформаторы и генераторы для восстановления электроснабжения

Она пояснила, что Киев получит 200 средних и один крупный трансформатор из Литвы, а также 40 тяжелых генераторов из запасов ЕС — они располагаются в данный момент в Румынии. По словам Ляйнен, каждый генератор может обеспечить работу больницы среднего размера.