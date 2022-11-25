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Евросоюз отправит Украине трансформаторы и генераторы для восстановления электроснабжения
Юлия Онодэра
Сегодня в 00:41

Евросоюз отправит в экстренном порядке трансформаторы и генераторы Украине для восстановления электроснабжения страны, с которым возникли проблемы после череды ракетных обстрелов. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она пояснила, что Киев получит 200 средних и один крупный трансформатор из Литвы, а также 40 тяжелых генераторов из запасов ЕС — они располагаются в данный момент в Румынии. По словам Ляйнен, каждый генератор может обеспечить работу больницы среднего размера.

«Еврокомиссия дополнительной работает над новым энергетическим хабом в Польше, который позволит принимать энергию от третьих сторон и помочь с доставкой ее на Украину», — добавила Ляйнен.

Политик надеется, что Украине помогут партнеры по G7. Также глава Еврокомиссии отметила, что обратилась к компаниям в разных странах с просьбой предоставить высоковольтное оборудование, в том числе автотрансформаторы.

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