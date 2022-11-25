В Новой Москве при пожаре погибла вдова Станислава Говорухина

В коттеджном поселке Лесное Озеро в Новой Москве произошел пожар. В результате него погибла вдова актера и режиссера Станислава Говорухина — Галина Говорухина. Об этом сообщил ТАСС.
В МЧС отметили, что возгорание случилось в частном доме с мансардой 25 ноября после 15:00. Пожар распространился на площадь в 100 квадратных метров. Огонь был локализован пожарными, а затем потушен.
По какой причине загорелся дом и почему вдова Говорухина не смогла из него выбраться, пока неизвестно. Следствие проведет пожарно-техническую экспертизу, чтобы установить причину возгорания.
Галине Говорухиной было 74 года. Вместе с ней во время пожара в коттедже находилась домработница, но ей удалось выбежать на улицу. Женщина пока не давала комментариев о случившемся.
Галина Говорухина родилась в 1948 году. Она работала монтажером на Одесской киностудии. Галина была второй женой Говорухина, она вышла замуж за актера в 1976 году. Вместе они прожили вплоть до смерти Говорухина в 2018 году.