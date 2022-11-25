В России запустили акцию «16 действий» в поддержку центров помощи жертвам насилия

Консорциум женских неправительственных объединений анонсировал запуск ежегодной международной акции «16 дней — 16 действий». Она призвана поддержать кризисные центры, помогающие жертвам насилия.
С 25 ноября правозащитники предлагают выбрать один из 16 способов помочь организациям, расположенным в разных регионах России — от Пскова до Красноярска. Варианты опубликованы на странице кампании.
«Организациям нужны не только деньги, но иногда и одежда, продукты, информационная поддержка и волонтеры разных профессий», — рассказали организаторы акции.
Неравнодушные люди в рамках инициативы могут организовать сбор средств, провести мероприятие, рассказать знакомым о телефоне доверия или поделиться в соцсетях тестами на наличие элементов насилия в отношениях.
Их действия помогут 16 благотворительным фондам: «Безопасному дому», «Вербе», «Врачи детям», «Китежу», «Марии», «Возможности», «Миру женщины», НЖКЦ, «Новому взгляду», НСЖЦ, «Правам женщин», «Ресурсу», «Сестрам», «Теплому дому», ИНГО и Фонду Светланы Изамбаевой. Подробнее о них можно узнать здесь.