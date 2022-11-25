Принц Саудовской Аравии подарил футболистам сборной по Rolls Royce после победы над Аргентиной

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман подарил футболистам сборной страны по автомобилю Rolls Royce Phantom после того, как они победили команду Аргентины на Чемпионате мира. Об этом сообщил Indonesia Posts English.
22 ноября саудиты встретились с аргентинцами в матче группового этапа мундиаля и выиграли у них со счетом 2:1. После этого в королевстве объявили 23 ноября выходным днем.
Теперь же принц решил поощрить лично каждого из игроков. Спортсмены назвали подарок Мухаммеда бен Сальмана «сумасшедшим». Стоимость каждой машины составляет, по информации издания, от 460 до 550 тыс. долларов.
26 ноября сборная Саудовской Аравии встретится на поле с командой Польши. После этого футболистов ждет матч с Мексикой.