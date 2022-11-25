Владимир Путин встретился с матерями военнослужащих, участвующих в СВО

Президент России встретился с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщил сайт Кремля.
Владимир Путин заявил, что понимает чувства матерей, их «тревогу и заботу», и разделяет боль утраты погибших в ходе СВО. Он отметил, что хотел бы узнать о происходящем на фронте «из первых уст» и услышать «оценки» матерей.
«То, что ваши ребята — большинство из них — выбрали такую судьбу, как служение Отечеству, защита Отечества, защита Родины, России, защита наших людей, в данном случае в Новороссии, Донбассе, — это тоже результат вашей работы, без всякого сомнения», — добавил президент.
Путин подчеркнул, что «основа самосоздания любого человека, основа его ценностных ориентиров закладывается в семье личным примером родителей». «Судя по тому, что ваши ребята ведут себя так, именно героически — это, конечно, огромный ваш вклад», — пояснил он.
Путин рассказал, что «иногда» говорит напрямую с военнослужащими и что некоторые из них «удивили» его «своим настроением, своим отношением к делу».
Ранее общественное движение «Совет матерей и жен» раскритиковало администрацию президента за то, что никого из его участниц не пригласили на встречу с Путиным. Кем были приглашенные на беседу с главой страны женщины, в Кремле не уточнили.
Издание «Можем объяснить» заявило, что смогло идентифицировать некоторых из 17 участниц разговора. Среди них, по словам СМИ, были депутат Ольга Бельцева, руководитель подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова, экс-советница по внутренней политике главы Хакасии Надежда Узунова, член Общественной палаты Орехово-Зуева Марина Мигунова, член администрации Каа-Хемского района Тывы Ирина Тас-Оол, мать командира батальона «Запад-Ахмат» Жарадат Агуева и автор патриотических фильмов Олеся Шигина.