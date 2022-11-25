Прием заявок на премию Archpoint Concept Awards в 2022 году завершится 28 ноября

Прием заявок на пятую международную премию Archpoint Concept Awards в 2022 году завершится 28 ноября. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организаторов.
Тема сезона — нестандартное сотрудничество. Участникам предложено разработать пространство, где могли бы комфортно сосуществовать бизнес, наука, спорт, еда, культура, досуг, образование, отдых, хобби, благотворительность и другие индустрии.
Принять участие в конкурсе могут молодые дизайнеры, архитекторы, студенты, футурологи, бизнесмены и многие другие. Отправить заявку на конкурс можно как индивидуально, так и вместе с командой.
К участию приглашаются творческие тандемы, в которых один участник может разрабатывать концепцию, а второй — делать эскизы интерьеров. Отправить заявку можно по ссылке.
В конкурсное задание входят эскизы основных экстерьерных и интерьерных решений проекта, план с расстановкой мебели, экспликация помещений, мудборд и описание концепции на русском или английском языке (до 3000 знаков).
Вручение премии состоится 8 декабря. Победители получат денежные призы: 150 тыс. рублей за первое место, 100 тыс. — за второе и 50 тыс. — за третье. Также авторов самых ярких проектов пригласят на стажировку в бюро Archpoint.
Партнером премии стала выставка MosBuild — она объявила спецноминацию «Архитектурный лекторий». Участникам предлагается создать многофункциональное пространство, где будут проходить лекции и мастер-классы, фуршеты и демонстрации образцов. Проект-победитель будет реализован в рамках MosBuild в 2023 году.
Выбирать лучший проект будут:
— замначальника управления Архсовета Москвы Сергей Глубокин,
— управляющий партнер арт-парка «Никола-Ленивец» Иван Полисский,
— соосновательница биеннале уличного искусства «Артмоссфера» Сабина Чагина,
— архитекторы Юлия Бычкова, Борис Уборевич и Валерий Лизунов,
— руководитель Фонда содействия развитию народных художественных промыслов Rustrends Юлия Музыка,
— главред Ad Marginem Александр Иванов,
— руководитель агентства «Аппетитный маркетинг» Мария Тюменева,
— архитектурный критик Александр Змеул,
— профессор Школы дизайна НИУ ВШЭ Александр Джикия.