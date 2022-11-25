Спикер парламента Кыргызстана призвал изменить русские названия районов Бишкека

Спикер парламента Кыргызстана Нурлан Шакиев призвал к переименованию районов Бишкека с русского на кыргызский язык. Власти республики собираются развивать государственный язык, передает ТАСС.
Сейчас в состав Бишкека входят Ленинский, Первомайский, Октябрьский и Свердловский районы. Помимо столичный районов, в стране есть населенные пункты с названиями на других языках, которые тоже, по мнению Шакиева, нужно изменить.
25 ноября президент Кыргызстана Садыр Жапаров пообещал создать в стране все необходимые условия, которые помогут некоренным народам в изучении кыргызского языка. Родной язык является для каждого народа «гарантом сохранения нации», добавил он.
Кыргызский язык носит статус государственного в республике, русский — официального. Основная часть населения говорит в повседневной жизни на киргизском, а русский часто встречается в Бишкеке, примыкающей к нему Чуйской области, а также курортных районах Иссык-Кульской области, отметил ТАСС.