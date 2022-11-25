Новый мультфильм Disney получил худшую оценку зрителей среди всех проектов студии

Рейтинги CinemaScore составляются по отзывам зрителей прямо из кинотеатров, они полностью основываются на первоначальной реакции аудитории. В то же время на агрегаторе Rotten Tomatoes «Странный мир» собрал 75% положительных отзывов, что тоже является средней оценкой.