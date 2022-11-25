Новый мультфильм Disney получил худшую оценку зрителей среди всех проектов студии

Рейтинги CinemaScore составляются по отзывам зрителей прямо из кинотеатров, они полностью основываются на первоначальной реакции аудитории. В то же время на агрегаторе Rotten Tomatoes «Странный мир» собрал 75% положительных отзывов, что тоже является средней оценкой.
«Странный мир», снятый Доном Холлом, рассказывает о приключениях семьи Кладс на таинственной планете Авалония. В некоторых странах мульт запретили из‑за демонстрации ЛГБТ-сообщества.
В рейтинге CinemaScore «Странный мир» имеет такую же оценку, что и «Амстердам», «Довод» и «Черепашки-ниндзя» Майкла Бэя. В топе рейтинга среди проектов Disney — «Аладдин», «Король Лев» и «Холодное сердце».
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