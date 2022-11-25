Продлен прием заявок на участие в Биеннале уличного искусства «Артмоссфера»

«Винзавод» продлил до 4 декабря прием заявок на участие в Биеннале уличного искусства «Артмоссфера». Об этом «Афише Daily» рассказали его представители.
Заполнить анкету претендента можно на сайте проекта. Их рассмотрит куратор Андрей Паршиков вместе с экспертным советом.
Темой биеннале, которая пройдет в Москве с 15 мая по 31 июля 2023 года, станет «Община: партнерство — коллективность — утопия». По мнению Паршикова, именно общность, коллективность и партнерство стали важными элементами адаптации к новым условиям. Используя их, художники-участники биеннале попытаются осмыслить и заново обустроить окружающую действительность.
Основная программа будет состоять из коллективной выставки в городском пространстве, в которой примут участие 45 художников из разных стран. Все объекты будут созданы специально для биеннале и разместятся на территории вокруг культурных центров «Винзавод» и Artplay.
Задачей проекта организаторы называют создание площадки для высказываний, которая объединит авторов и творческие группы, организует диалог между разными художественными практиками.
В экспертный совет биеннале вошли основатель ярмарки Urban Art Fair Янник Боессо, арт-директор фонда Ruarts Катрин Борисов, куратор театральной программы фонда V–A–C Анна Ильдатова, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, художник Кирилл Лебедев (Кто), создатель Street Art News Ром Леви, арт-критик и куратор Карло МакКормик, культуролог и заведующий сектором научно-методической работы образовательного отдела ММОМА Алексей Масляев, основательница ЦСИ «Винзавод» Софья Троценко, соосновательница биеннале «Артмоссфера» и арт-директор «Винзавода» Сабина Чагина, издатель «Москвич Mag» Игорь Шулинский.
«Артмоссфера» проводится с 2014 года, ее цель — создавать платформу для поддержки и развития местного художественного сообщества, преображать общественные пространства российских городов и продолжать просветительскую деятельность в области уличного искусства.