В Алма-Ате нашли могилу «последнего авангардиста» Сергея Калмыкова

На протяжении десятилетий о месте захоронения ничего не было известно. Открытие принадлежит исследователю-некрополисту Георгию Афонину и журналистке Евгении Морозовой. Около года назад в разговоре с последней местный житель Олег Федоров упомянул, что знает местонахождение могилы Калмыкова, — по его словам, поблизости похоронена его мать, также художница.