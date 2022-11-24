В Алма-Ате нашли могилу «последнего авангардиста» Сергея Калмыкова

В Алма-Ате обнаружили место захоронения художника Сергея Калмыкова, которого часто называют последним советским авангардистом. Об этом сообщает The Art Newspaper.
На протяжении десятилетий о месте захоронения ничего не было известно. Открытие принадлежит исследователю-некрополисту Георгию Афонину и журналистке Евгении Морозовой. Около года назад в разговоре с последней местный житель Олег Федоров упомянул, что знает местонахождение могилы Калмыкова, — по его словам, поблизости похоронена его мать, также художница.
Как сообщает издание, указанный Федоровым участок на Центральном кладбище Алма-Аты был запущен и не имел надписей. После нескольких месяцев поиска подтверждение нашлось в книге регистрации захоронений, хранящейся в городском архиве.
«Энтузиасты — Наталья и Анатолий Кулаковы — привели в порядок могилу, установили ограду и крест с именной табличкой взамен утраченной. Осталось установить более солидное надгробие, но для этого требуется и более серьезное финансирование», — пишет The Art Newspaper.
Сергей Калмыков родился в 1891 году в Самарканде, затем переехал в Москву, а оттуда — в Петербург, где учился у входивших на тот момент в объединение «Мир искусства» Кузьмы Петрова-Водкина и Мстислава Добужинского.
При новой власти, в 1926 году, уехал из Ленинграда в Оренбург, а затем — в Алма-Ату. Работал в Казахском академическом театре оперы и балета имени Абая, создавая декорации. В свободное время писал картины.
«Последним авангардистом» Калмыкова называют за то, что он не перешел к соцреализму, как того требовала политическая реальность, а до конца жизни творил в жанрах, которые не определяются однозначно с точки зрения истории искусств, но сохранял в творчестве экспрессионистский, сюрреалистический стиль.
Отличался провокационной манерой одеваться — например, носил украшенный консервными банками плащ. Как художник при жизни признан не был. Скончался в 1967 году в Алма-Ате. Подробнее о его судьбе в 2003 году рассказывал «Огонек».