В Эстонии снесут или заменят более 200 советских памятников

Комиссия при правительстве считает, что некоторые особо значимые памятные символы необходимо сохранить с небольшими изменениями. Среди них — мемориал Техумарди и расположенная там братская могила 330 погибших во Второй мировой войне. В отношении мемориала Маарьямяэ в Таллине эксперты порекомендовали провести общественное обсуждение.