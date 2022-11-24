В Эстонии снесут или заменят более 200 советских памятников

Специально созданная при правительстве Эстонии комиссия рекомендовала снести или заменить 244 советских памятника. Об этом сообщает ТАСС.
Сейчас уже убрано 56 памятников, еще 74 монумента были признаны «нейтральными». Всего комиссия проанализировала 322 памятника, 213 из которых являются памятниками на воинских захоронениях.
Комиссия при правительстве считает, что некоторые особо значимые памятные символы необходимо сохранить с небольшими изменениями. Среди них — мемориал Техумарди и расположенная там братская могила 330 погибших во Второй мировой войне. В отношении мемориала Маарьямяэ в Таллине эксперты порекомендовали провести общественное обсуждение.
После начала СВО страны Балтии и Польша неоднократно заявляли о намерении снести памятники, посвященные Второй мировой войне. Так, в августе в Риге демонтировали монумент советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Владимир Путин осудил такие действия. Президент заявил, что Россия никогда не поймет и не примет снос памятников советским воинам, а подобные шаги, которые предпринимаются в европейских странах, вызывают «боль в сердце».