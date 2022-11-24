Наоми Баттрик заменит Эмму Д’Арси в роли дочери Анны Политковской в байопике о журналистке

Основные съемки картины начались несколько недель назад в Великобритании. Продюсерами выступают Мириам Сигал и Пол Бреннан из Good Films Collective, а также Киа Джем из K.Jam Media и Ричард Алан Рейд из BuzzFeed Studios. Сценарий «Mother Russia» написал Эрик Поппен («За гранью страха»).