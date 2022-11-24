Наоми Баттрик заменит Эмму Д’Арси в роли дочери Анны Политковской в байопике о журналистке

Звезда «Дома дракона» Эмма Д’Арси отказалась от участия в фильме «Анна» о российской журналистке Анне Политковской. Причиной послужил загруженной график актрисы, сообщает Deadline.
Место Д’Арси займет Наоми Баттрик («Убийства по открыткам»). Она сыграет дочь журналистки по имени Вера.
Ранее фильм назывался «Mother Russia». Сюжет расскажет историю Политковской и ее пути в журналистике, освещения войн в Чечне и активной борьбы с коррупцией и нарушениями прав человека в России.
Репортера «Новой газеты», убитую в подъезде собственного дома, предположительно, за свою профессиональную деятельность, сыграет Максин Пик («Черное зеркало»). Роль мужа журналистки исполнит Джейсон Айзекс, редактора газеты Дмитрия Муратова — Киран Хайндс, сына Анны Илью — Гарри Лоути.
Основные съемки картины начались несколько недель назад в Великобритании. Продюсерами выступают Мириам Сигал и Пол Бреннан из Good Films Collective, а также Киа Джем из K.Jam Media и Ричард Алан Рейд из BuzzFeed Studios. Сценарий «Mother Russia» написал Эрик Поппен («За гранью страха»).