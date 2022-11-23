Жители Одинцово обратились к президенту с просьбой присоединить город к Москве

«Москва имеет все возможности для восстановления военных городков Одинцовского городского округа, организации качественного водоснабжения, строительства школ, детских садов и медицинских учреждений в том количестве и на том уровне, которые необходимы для нормальной жизни граждан», — сказал исполнительный директор «Одинцовской инициативы» Георгий Городецкий.