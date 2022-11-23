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Жители Одинцово обратились к президенту с просьбой присоединить город к Москве
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:31

Жители Одинцово обратились к Владимиру Путину с просьбой присоединить городской округ к Москве. Об этом стало известно из публикации в группе «Одинцовская инициатива» в соцсети «ВКонтакте».

Там сообщили, что в Одинцовском городском округе может состояться референдум о присоединении к столице. По мнению авторов инициативы, вхождение в состав Москвы «придаст новый импульс развитию территорий».

В Одинцово считают, что это благоприятно повлияет на уровень жизни и позволит «решить вопросы, которые не решаются подмосковными чиновниками годами и десятилетиями», в частности — «сохранить природу и улучшить экологическую обстановку».

«Москва имеет все возможности для восстановления военных городков Одинцовского городского округа, организации качественного водоснабжения, строительства школ, детских садов и медицинских учреждений в том количестве и на том уровне, которые необходимы для нормальной жизни граждан», — сказал исполнительный директор «Одинцовской инициативы» Георгий Городецкий.

В письме к президенту авторы отметили, что для объединения существуют исторические предпосылки. Одинцово, Баковка и Немчиновка ранее входили в состав Кунцевского района — Кунцево сейчас входит в ЗАО.

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