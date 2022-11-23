В Москве арестовали экс-кандидата в мундепы Марию Волох. Она устроила акцию у здания Минобороны

Пресненский районный суд Москвы арестовал Марию Волох — активистку партии «Яблоко» и бывшего кандидата в муниципальные депутаты Тверского района. Об этом Волох рассказала в своем телеграм-канале.
Девушку приговорили к 20 суткам ареста за повторное нарушение правил проведения митинга. Волох организовала акцию у здания Министерства обороны, в ней участвовали Мария Баландина, Ирина Родионова и Виктория Макеева.
20 ноября они пришли к ведомству и зажгли файеры. Участницы были одеты в белые маскировочные халаты с надписями No Nukes.
По словам Волох, при задержании один из полицейских угрожал ей протоколом о неповиновении представителю власти, если активистка привлечет адвоката.
Для экс-кандидата в мундепы это уже не первое административное дело. Помимо штрафа за пацифистскую акцию в центре Москвы, в августе Волох оштрафовали на 60 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. Также ее оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики.