В Москве арестовали экс-кандидата в мундепы Марию Волох. Она устроила акцию у здания Минобороны

Для экс-кандидата в мундепы это уже не первое административное дело. Помимо штрафа за пацифистскую акцию в центре Москвы, в августе Волох оштрафовали на 60 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. Также ее оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики.