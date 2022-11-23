На «Афише» стартовала «черная пятница». Скидки на билеты доходят до 80%

Билеты на концерты, спектакли и новогодние шоу продаются на «Афише» со скидками до 80% — это «черная пятница», которая продлится на сервисе до 27 ноября. В акции участвуют три десятка городов — от Петербурга и Москвы до Йошкар-Олы, Самары и Нижнего Новгорода.