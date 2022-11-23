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На «Афише» стартовала «черная пятница». Скидки на билеты доходят до 80%
Семён Гудошников
Вчера в 18:34

Билеты на концерты, спектакли и новогодние шоу продаются на «Афише» со скидками до 80% — это «черная пятница», которая продлится на сервисе до 27 ноября. В акции участвуют три десятка городов — от Петербурга и Москвы до Йошкар-Олы, Самары и Нижнего Новгорода.

Не заплатив и половину стоимости, можно сходить на спектакль-лекцию «Фейк. Краткий курс» в «Цех», на музыкальный спектакль «Русская тетрадь» в «Санкт-Петербург Опере» и шоу «Interstellar» в Планетарии, на постановки «Биография» в Театре имени Моссовета и «Кабала святош» в Театре на Юго-Западе.

В списке петербургских акций есть и самые крупные мероприятия. Билеты на большой джазовый концерт с Игорем Бутманом, спектакль «Гамлет» в Александринском театре и трибьют-шоу «Metallica Show S&M Tribute» доступны с 30%-ной скидкой.

В Москве много скидок на театральные постановки: 20% на «Вишневый сад» и «Комедию двенадцатой ночи» в Театре на Бронной, 30% — на «Страну Вась» и «Человека из Подольска» в «Театре.doc», 10% — на «Nirvana» в театре «Модерн».

Есть в столице и концерты, на которые можно попасть по акции: «Музыку из кинофильмов с симфоническим оркестром» и симфоническое рок-шоу «Рождение мира» получится посетить со скидкой 30%.

Среди новогодних мероприятий «черной пятницы» — шоу «Белоснежный бал Иоганна Штрауса», спектакль «Умка», праздничное представление на киностудии «Мосфильм» и спектакль-приключение «Роботы спасают Новый год» в ДК ВДНХ.

Полный список событий ищите по ссылке.

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