Тренд вышел за пределы Tumblr (в котором уже насчитывается более 6000 постов с хештегом #goncharov). Вот что написал один из пользователей твиттера: «Наконец пересмотрел фильм „Гончаров“ 1973 г. После стольких лет затронуло вновь, хоть я и присутствовал на премьере совсем еще юношей в свои нежные 416. Скорсезе — несомненно, гениальный кинорежиссер. Думаю, в качестве признания я обязан сделать зарисовки по этой великой кинокартине».