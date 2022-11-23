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В сети обсуждают несуществующий фильм Скорсезе «Гончаров» — о русском мафиози в Неаполе 70-х
Семён Гудошников
Вчера в 17:49

Пользователи Tumblr придумали несуществующий фильм Мартина Скорсезе под названием «Гончаров». По легенде, это криминальный триллер про русского мафиози в Неаполе, выпущенный в 1973 году.

Все началось с того, что один из юзеров выложил фотографию с ботинками, которые купил в интернете. На вшитой этикетке обуви вместо названия бренда почему‑то была информация о несуществующем фильме.

«Величайший фильм о мафии из когда‑либо созданных. Мартин Скорсезе представляет „Гончарова“. Производство Доменико Прокаччи. Режиссер Маттео JWHJ 0715. О неаполитанской мафии», — гласит этикетка.

На вопрос, что все это может значить, пользователь получил ироничный ответ: «Этот идиот не смотрел „Гончарова“». К шутке присоединились другие юзеры, которые принялись писать, что «Гончаров» — их любимый фильм о мафии, выдумывать его сюжет и другие детали.

Основными вдохновителями стала трилогия «Крестный отец» и история холодной войны между СССР и США. Согласно выдуманному сценарию, главный герой — мафиози русского происхождения Гончаров, который руководит преступной группировкой в Неаполе 1970-х. Картина якобы рассказывает о его криминальной карьере и проблемах в отношениях с женой Катей Михайловой и другом Андреем Даддано.

На фанатском постере роль главного героя отвели молодому Роберту Де Ниро
© beelzeebub/Tumblr

Поклонники «Гончарова» даже создали отдельный гугл-документ, чтобы записывать туда идеи выдуманного фильма. Сейчас в нем 47 страниц, на которых раскрываются детали сюжета и истории каждого персонажа.

Тренд вышел за пределы Tumblr (в котором уже насчитывается более 6000 постов с хештегом #goncharov). Вот что написал один из пользователей твиттера: «Наконец пересмотрел фильм „Гончаров“ 1973 г. После стольких лет затронуло вновь, хоть я и присутствовал на премьере совсем еще юношей в свои нежные 416. Скорсезе — несомненно, гениальный кинорежиссер. Думаю, в качестве признания я обязан сделать зарисовки по этой великой кинокартине».

Юзеры также нашли возможный прототип этикетки на ботинке. На постере к фильму Скорсезе «Гоморра» 2008 года совпадают имя режиссера, продюсера и надпись «Величайший фильм о мафии из когда‑либо созданных».

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