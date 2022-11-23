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Николь Кидман получит премию за достижения в кино
Дарья Мельникова
Вчера в 17:21

Совет Американского института киноискусства (AFI) решил вручить 49-ю награду AFI Life Achievement Award Николь Кидман за многолетние достижения в карьере. Об этом сообщает Deadline.

Церемония состоится 10 июня 2023 года в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Кидман станет первой австралийской актрисой, удостоенной AFI Life Achievement Award.

«Николь Кидман на протяжении десятилетий очаровывала зрителей смелостью своего артистизма и гламуром. Она — олицетворение силы, смелой как в своем выборе, так и в каждой роли», — подчеркнула председатель попечительского совета AFI Кэтлин Кеннеди.

За свою карьеру актриса успела поработать с такими режиссерами, как Джейн Кэмпион, София Коппола, Баз Лурманн, Аарон Соркин, Энтони Мингелла, Сидни Поллак, Ларс фон Триер и Стэнли Кубрик.

Кидман была пять раз номинирована на премию «Оскар» — четыре раза в номинации «Лучшая актриса» за ленты «В роли Рикардо», «Мулен Руж», «Кроличья нора» и «Часы». Среди ее самых кассовых фильмов «Аквамен», «Золотой компас», «Бэтмен навсегда» и «Приключения Паддингтона».

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