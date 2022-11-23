Николь Кидман получит премию за достижения в кино

Кидман была пять раз номинирована на премию «Оскар» — четыре раза в номинации «Лучшая актриса» за ленты «В роли Рикардо», «Мулен Руж», «Кроличья нора» и «Часы». Среди ее самых кассовых фильмов «Аквамен», «Золотой компас», «Бэтмен навсегда» и «Приключения Паддингтона».