Смотрим трейлер четвертого сезона сериала «Роковой патруль»

HBO Max выпустил трейлер предстоящего четвертого сезона сериала «Роковой патруль», главную роль в котором играет Брендан Фрейзер. Релиз поделили на две части: первую покажут с 8 декабря по 5 января, а вторую — в 2023 году (пока что без конкретных дат).
Новый сезон начнется с неожиданного путешествия команды в будущее, где их ждет неприятный сюрприз. Супергероям предстоит выбрать, что важнее — собственное счастье или судьба мира.
В настоящее время пока неизвестно, снимут ли пятый сезон «Рокового патруля»: HBO Max и Warner Bros. TV еще не приняли решения о будущем шоу DC. Весной 2023 года HBO Max и Discovery Plus собираются объединиться в один потоковый сервис, и руководство дало понять, что контент DC будет жизненно важной частью платформы.
HBO Max отменил ряд проектов DC TV, но «Роковой патруль» по-прежнему остается одним из самых успешных шоу, основанных на комиксе, что сулит ему хорошие перспективы.
Сериал повествует о группе под названием «Роковой патруль», в которую входят супергерои, получившие свои способности из‑за несчастных случаев: Роботмен (Брендан Фрейзер), Негативный человек (Мэтт Бомер), Эластика (Эйприл Боулби), Безумная Джейн (Дайанна Герреро) и Киборг (Джойван Уэйд) из «Лиги справедливости». Также одним из главных персонажей сериала является Шеф (Тимоти Далтон).