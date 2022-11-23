Смотрим трейлер четвертого сезона сериала «Роковой патруль»

В настоящее время пока неизвестно, снимут ли пятый сезон «Рокового патруля»: HBO Max и Warner Bros. TV еще не приняли решения о будущем шоу DC. Весной 2023 года HBO Max и Discovery Plus собираются объединиться в один потоковый сервис, и руководство дало понять, что контент DC будет жизненно важной частью платформы.