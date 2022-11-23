The Verge: в планах у Маска добавить в твиттер шифрование сообщений

По данным издания, Маск представил собравшимся презентацию под названием «Twitter 2.0». Впервые он употребил это название 16 ноября, когда отправил сотрудникам электронное письмо с ультиматумом — либо работать «чрезвычайно усердно», либо увольняться.
«Нужно сделать так, чтобы я не смог посмотреть ни на чьи личные сообщения, даже если кто‑то приставил пистолет к моей голове», — объяснил Маск серьезность своих намерений. Бизнесмен напомнил на встрече, что утечки данных «случались уже несколько раз».
В 2018 году Twitter заявил, что некоторое количество личных сообщений между компаниями и их клиентами было более года доступно посторонним лицам. Ранее в этом году правительство США обвинило бывшего сотрудника Twitter в неправомерном доступе к пользовательским данным и сливе их властям Саудовской Аравии.
На протяжении многих лет Twitter запускал, а затем приостанавливал создание зашифрованных сообщений. В реализации функции Маску пообещал помочь создатель мессенджера Signal Мокси Марлинспайк, который когда‑то работал в Twitter и не получил отказ, когда хотел внедрить шифрование сообщений.
Маск также объяснил, как Twitter может обеспечить безопасные звонки без номера телефона, — по такому принципу работает Signal. Замена телефонных номеров на имена учетных записей — все более популярная практика. На прошлой неделе Маск поддержал такую концепцию основателя Twitter Джека Дорси, отмечает Yahoo.
Неясно, будут ли зашифрованные звонки и обмен сообщениями доступны всем пользователям или только в рамках подписки Twitter Blue за 8 долларов в месяц.