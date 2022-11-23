The Verge: в планах у Маска добавить в твиттер шифрование сообщений

В 2018 году Twitter заявил, что некоторое количество личных сообщений между компаниями и их клиентами было более года доступно посторонним лицам. Ранее в этом году правительство США обвинило бывшего сотрудника Twitter в неправомерном доступе к пользовательским данным и сливе их властям Саудовской Аравии.