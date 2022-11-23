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The Verge: в планах у Маска добавить в твиттер шифрование сообщений
Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:59

Американский предприниматель Илон Маск пообещал добавить в твиттер шифрование личных сообщений, а также внедрить зашифрованные аудио- и видеозвонки. Об этом он заявил на встрече с сотрудниками в Сан-Франциско, пишет The Verge.

По данным издания, Маск представил собравшимся презентацию под названием «Twitter 2.0». Впервые он употребил это название 16 ноября, когда отправил сотрудникам электронное письмо с ультиматумом — либо работать «чрезвычайно усердно», либо увольняться.

«Нужно сделать так, чтобы я не смог посмотреть ни на чьи личные сообщения, даже если кто‑то приставил пистолет к моей голове», — объяснил Маск серьезность своих намерений. Бизнесмен напомнил на встрече, что утечки данных «случались уже несколько раз».

В 2018 году Twitter заявил, что некоторое количество личных сообщений между компаниями и их клиентами было более года доступно посторонним лицам. Ранее в этом году правительство США обвинило бывшего сотрудника Twitter в неправомерном доступе к пользовательским данным и сливе их властям Саудовской Аравии.

На протяжении многих лет Twitter запускал, а затем приостанавливал создание зашифрованных сообщений. В реализации функции Маску пообещал помочь создатель мессенджера Signal Мокси Марлинспайк, который когда‑то работал в Twitter и не получил отказ, когда хотел внедрить шифрование сообщений.

Маск также объяснил, как Twitter может обеспечить безопасные звонки без номера телефона, — по такому принципу работает Signal. Замена телефонных номеров на имена учетных записей — все более популярная практика. На прошлой неделе Маск поддержал такую ​​концепцию основателя Twitter Джека Дорси, отмечает Yahoo.

Неясно, будут ли зашифрованные звонки и обмен сообщениями доступны всем пользователям или только в рамках подписки Twitter Blue за 8 долларов в месяц.

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