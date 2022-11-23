Джим Кэрри мог получить силы Сатаны в сиквеле «Брюса Всемогущего»

В продолжении «Брюса Всемогущего» персонаж Джима Кэрри мог бы заполучить силы Сатаны, но фильм так и не увидел свет. Об этом рассказали сценаристы Стив Корен и Марк О’Кифи в интервью Syfy Wire.
Картина могла получить название «Брюцифер», ее идея многим нравилась, в том числе Кэрри. Однако в 2010 году студия Universal Pictures не захотела вкладываться в новый фильм с большим бюджетом.
По словам сценаристов, в завязке сюжета была бы смерть жены главного героя (Дженнифер Энистон), которую с трудом переживает Брюс. Хоть тема далеко и не радостная, картина «выруливала на веселье»: «Мы же не хотим вгонять зрителей в депрессию. Это могло слегка напугать студию, но, к чести Джима, он прекрасно понимал, что мы замышляем настоящую комедию, и рассчитывал на понимание аудитории», — добавили они.
Брюс использовал бы свои сатанинские силы, чтобы вернуть жену к жизни.
«Помню, как мы питчили сюжет, а он умирал со смеху. Рассказывали, как возвращаем Энистон, а он уточнил, мол, сперва она должна выглядеть как зомби и только под конец опять стать миловидной. Гениальное решение», — поделились воспоминаниями Корен и О’Кифи.
В 2007 году Universal Pictures выпустила «Эвана Всемогущего» со Стивом Кэрреллом из первой части, но кассовые сборы у него были скромные.