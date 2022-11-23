Джим Кэрри мог получить силы Сатаны в сиквеле «Брюса Всемогущего»

По словам сценаристов, в завязке сюжета была бы смерть жены главного героя (Дженнифер Энистон), которую с трудом переживает Брюс. Хоть тема далеко и не радостная, картина «выруливала на веселье»: «Мы же не хотим вгонять зрителей в депрессию. Это могло слегка напугать студию, но, к чести Джима, он прекрасно понимал, что мы замышляем настоящую комедию, и рассчитывал на понимание аудитории», — добавили они.