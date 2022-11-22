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Анджелика Хьюстон вернется к роли директора в спин-оффе «Джона Уика»
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:27

Американская актриса Анджелика Хьюстон, известная по ролям в «Семейке Аддамс» и «Кидалах», вернется в образе директора в спин-оффе «Джона Уика». Об этом сообщил Collider.

Хьюстон вновь сыграет криминального авторитета из третьей части кинофраншизы — на этот раз в фильме «Балерина». В нем также появятся Ана де Армас, Киану Ривз и Иэн МакШейн.

По словам продюсера проекта Эрики Ли, сама идея картины появилась из сцен с Хьюстон в «Джоне Уике-3». «Анджелика Хьюстон — икона и без преувеличений голливудская королевская особа», — добавила она.

Режиссером «Балерины» выступит Лен Уайзман («Другой мир»), а сценаристами станут Шей Хаттен и Эмиральд Феннелл. Среди продюсеров ленты будут Безил Иваник, Чад Стахелски, Брейди Фудзикава и Челси Кудзава.

Проект уже запущен в разработку, его съемки проходят в данный момент в Праге. Когда фильм выйдет на экраны, пока неизвестно. «Джон Уик-4» же появится в кинотеатрах 24 марта.

«Балерина» станет уже вторым спин-оффом кинофраншизы о Джоне Уике. Также к релизу готовится приквел-сериал «Континенталь», в центре которого окажется знаменитый отель и его менеджер Уинстон.

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