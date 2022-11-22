Московский театр оперетты представит новый мюзикл «Князь Серебряный»

Московский театр оперетты представит 26 и 27 ноября премьеру мюзикла «Князь Серебряный». Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.
Оригинальную постановку создали композитор Аркадий Укупник, режиссер-постановщик Валерий Архипов и драматург Карен Кавалерян по мотивам романа Алексея Толстого. Спектакль должен продолжить развитие жанра русского исторического мюзикла, отметили в театре.
Мюзикл расскажет «прекрасную историю любви, прошедшей через тревожные времена опричнины». В центре постановки окажется соперничество Князя Серебряного и опричника Вяземского, влюбленных в боярыню Елену.
В спектакле можно будет заметить мистические ноты и русские национальные мотивы. Создатели шоу обещают зрителям «эмоционально окрашенную музыку, интригующий сюжет и историческую стилизацию», помогающие проследить связь времен и эпох.
«Для меня как для композитора это был очень серьезный вызов — написать музыку к сюжету одного из самых известных русских исторических романов „Князь Серебряный“. Нужно было рассказать эту увлекательную историю современным музыкальным языком, используя симфонический оркестр, отыскав ту единственно нужную музыкальную интонацию, которая бы позволила в рамках и традициях русской академической музыки сделать ее доступной для сегодняшнего зрителя, и при этом не скатиться в так называемый лубок», — рассказал Укупник.
Кавалерян добавил, что мюзикл стал для него «одним из самых эмоционально затратных театральных проектов», в котором он пытался «показать механику чуда, благодаря которому, несмотря на все тяготы, русский народ сохранил в себе веру, надежду и любовь».
Приобрести билеты на премьерные показы «Князя Серебряного» можно на сайте «Афиши». Стоимость билетов стартует от 1500 рублей.