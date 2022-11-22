Московский театр оперетты представит новый мюзикл «Князь Серебряный»

«Для меня как для композитора это был очень серьезный вызов — написать музыку к сюжету одного из самых известных русских исторических романов „Князь Серебряный“. Нужно было рассказать эту увлекательную историю современным музыкальным языком, используя симфонический оркестр, отыскав ту единственно нужную музыкальную интонацию, которая бы позволила в рамках и традициях русской академической музыки сделать ее доступной для сегодняшнего зрителя, и при этом не скатиться в так называемый лубок», — рассказал Укупник.