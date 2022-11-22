ФИФА запретила сборной Бельгии играть в футболках с надписью «Любовь»

ФИФА не одобрила выездную форму сборной Бельгии по футболу из‑за слова «Любовь» на воротнике футболок. Об этом сообщает Reuters.
Дизайн футболки с цветами радуги вдохновлен фейерверком на знаменитом бельгийском музыкальном фестивале Tomorrowland и символизирует разнообразие, равенство и инклюзивность. Однако представитель Бельгии Стефан Ван Лоок заявил, что ФИФА не одобрила футболки не из‑за цвета, который принято ассоциировать с ЛГБТ, а из‑за коммерческой связи с Tomorrowland.
ФИФА разрешала бельгийцам играть в этих футболках, если слово «Любовь» на воротнике будет заклеено скотчем. Ван Лоок сказал, что Red Devils сыграют первые три игры в своей стандартной форме.
Ранее ФИФА пригрозила выдать желтые карточки любому игроку с разноцветной повязкой «OneLove» на руке, которую создали в знак поддержки разнообразия и инклюзивности.