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ФИФА запретила сборной Бельгии играть в футболках с надписью «Любовь»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:40

ФИФА не одобрила выездную форму сборной Бельгии по футболу из‑за слова «Любовь» на воротнике футболок. Об этом сообщает Reuters.

Дизайн футболки с цветами радуги вдохновлен фейерверком на знаменитом бельгийском музыкальном фестивале Tomorrowland и символизирует разнообразие, равенство и инклюзивность. Однако представитель Бельгии Стефан Ван Лоок заявил, что ФИФА не одобрила футболки не из‑за цвета, который принято ассоциировать с ЛГБТ, а из‑за коммерческой связи с Tomorrowland.

ФИФА разрешала бельгийцам играть в этих футболках, если слово «Любовь» на воротнике будет заклеено скотчем. Ван Лоок сказал, что Red Devils сыграют первые три игры в своей стандартной форме.

Ранее ФИФА пригрозила выдать желтые карточки любому игроку с разноцветной повязкой «OneLove» на руке, которую создали в знак поддержки разнообразия и инклюзивности.

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