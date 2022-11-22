ФИФА запретила сборной Бельгии играть в футболках с надписью «Любовь»

Дизайн футболки с цветами радуги вдохновлен фейерверком на знаменитом бельгийском музыкальном фестивале Tomorrowland и символизирует разнообразие, равенство и инклюзивность. Однако представитель Бельгии Стефан Ван Лоок заявил, что ФИФА не одобрила футболки не из‑за цвета, который принято ассоциировать с ЛГБТ, а из‑за коммерческой связи с Tomorrowland.