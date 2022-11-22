Илью Мэддисона вынудили уехать из Сербии из‑за сравнения местных жителей с цыганами

«Сербия прекрасная страна, люди там замечательные, я бы с радостью там жил с Юрой [Хованским], люблю его, но опять не судьба. Совершенно не понимаю и не помню зачем я прогнал ту гнилую телегу. Я только все перевез, настроил и пришлось ******* [ехать] дальше», — заявил Мэддисон.