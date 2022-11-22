Илью Мэддисона вынудили уехать из Сербии из‑за сравнения местных жителей с цыганами

Блогер Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов) сообщил о своем отъезде из Сербии. Его вынудили уехать местные футбольные фанаты за сравнение сербов с цыганами, утверждает он.
В одном из своих стримов восьмилетней давности Мэддисон назвал сербов «ссыкливыми цыганами», которые «предают своих союзников» и «трусливо сдаются каждый раз», а их национальный алкогольный напиток — ракию — сравнил с «ссаниной осла».
Отрывки с этими высказываниями попали к русскоговорящим фанатам «Црвены Звезды». Фанаты быстро нашли Мэдисона и, выслушав аргументы, «дали несколько дней на сборы». «Спасибо братушкам [за выделенное время]», — написал блогер.
«Сербия прекрасная страна, люди там замечательные, я бы с радостью там жил с Юрой [Хованским], люблю его, но опять не судьба. Совершенно не понимаю и не помню зачем я прогнал ту гнилую телегу. Я только все перевез, настроил и пришлось ******* [ехать] дальше», — заявил Мэддисон.
Он не стал говорить новую страну пребывания, но уточнил, что здесь «все оказалось в 5 раз дороже, муторнее <…>, а интернет совсем дерьмо». «Нынешнее место совсем не по кайфу», — заключил Мэддисон.
Мэддисон уехал из России в Сербию после начала спецоперации на территории Украины. 25 октября он случайно попал на местное телешоу, где корреспондент спросил его насчет водки и ракии. Блогер сказал, что водка, в отличие от ракии, невкусная.