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Джо Байден помиловал индеек Шоколадку и Крошку
Рустам Абдуллин
Вчера в 22:21

Американский президент Джо Байден по традиции Дня благодарения помиловал двух индеек — Шоколадку и Крошку. Об этом сообщает Fox News.

Байден помиловал птиц «на основании их характера и стремления быть продуктивными членами общества». В этом году индеек назвали в честь популярного лакомства — печенья с шоколадной крошкой.

Шоколадку и Крошку привезли в Вашингтон из штата Северная Каролина. У них есть свои аккаунты в соцсетях. Ночь перед церемонией они провели в фешенебельном отеле.

В прошлом году Байден помиловал индеек по кличке Арахисовое масло и Желе.

Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков передают индеек президенту США в преддверии Дня благодарения с 1947 года, когда у власти был Гарри Трумэн. Джон Кеннеди стал первым президентом, отказавшимся от подарка и пощадившим индейку, а Джордж Буш-старший первым формализовал традицию «помилования».

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