Джо Байден помиловал индеек Шоколадку и Крошку

Американский президент Джо Байден по традиции Дня благодарения помиловал двух индеек — Шоколадку и Крошку. Об этом сообщает Fox News.
Байден помиловал птиц «на основании их характера и стремления быть продуктивными членами общества». В этом году индеек назвали в честь популярного лакомства — печенья с шоколадной крошкой.
Шоколадку и Крошку привезли в Вашингтон из штата Северная Каролина. У них есть свои аккаунты в соцсетях. Ночь перед церемонией они провели в фешенебельном отеле.
В прошлом году Байден помиловал индеек по кличке Арахисовое масло и Желе.
Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков передают индеек президенту США в преддверии Дня благодарения с 1947 года, когда у власти был Гарри Трумэн. Джон Кеннеди стал первым президентом, отказавшимся от подарка и пощадившим индейку, а Джордж Буш-старший первым формализовал традицию «помилования».