Под частичную мобилизацию попал супруг фигуристки Юлии Липницкой

Супруга олимпийской чемпионки по фигурному катанию Юлии Липницкой Владислава Тарасенко призвали на службу в Российской армии в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщило РИА «Новости».
25-летний мужчина, также в прошлом известный как фигурист, получил повестку и явился в военкомат. После этого его направили на подготовку на полигон в подмосковном Алабино.
Это произошло, как рассказала продюсер Яна Рудковская, около месяца назад. Рудковская находится в курсе ситуации, поскольку Тарасенко работает тренером в академии фигурного катания, принадлежащей ее мужу — двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
Сам Плющенко также подтвердил информацию о мобилизации Тарасенко. Он отметил, что муж Липницкой «сейчас активно проходит подготовку» и «в скором времени должен отбыть на передовую».
«Дома у него остались жена и маленький ребенок, но он все равно поехал. Сказал, что будет защищать Отечество. Связи напрямую с ним нет, общаемся через Юлю», — добавил Плющенко.
Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко познакомились, когда тренировались вместе у Этери Тутберидзе. Когда они поженились, точно неизвестно. Летом 2020 года у пары спортсменов родилась дочь Каталина.