Актер Джейсон Дэвид Фрэнк покончил с собой в возрасте 49 лет. Он снимался в «Могучих рейнджерах»

Американский актер Джейсон Дэвид Фрэнк, известный по роли Томми в сериале «Могучие рейнджеры», скончался в возрасте 49 лет. Он покончил с собой, сообщил TMZ.
Тело артиста, также проявившего себя в качестве профессионального мастера единоборств, обнаружили в Техасе. Фрэнк совершил самоубийство после нескольких лет лечения от депрессии.
У актера осталось четверо детей. Представитель Фрэнка попросил «уважать частную жизнь его семьи и друзей в это ужасное время». Он отметил, что близкие актера потеряли замечательного человека.
Коллега Фрэнка по «Могучим рейнджерам» Уолтер Джонс добавил, что умерший был «вдохновением для многих людей». «Это так печально — потерять еще одного члена нашей семьи рейнджеров», — сказал он.
«Джейсон был одним из главных шутников на шоу. У него было безумное чувство юмора. У нас были свои взлеты и падения, но я всегда был готов выслушать его, если он в этом нуждался», — поделился Джонс.
Другая актриса шоу, Эми Джо Джонсон, назвала Фрэнка «прекрасным и по-настоящему уникальным». Она заявила, что ее жизнь была бы иной без его «безумной, веселой, заботливой, целеустремленной и креативной энергии».
«Мой сложный друг. Ты завладел моим сердцем в первый же день. Такой умный, такой забавный, такой энергичный. Такой яркий свет, не сравнимая ни с чем сила. Ты сформировал и преобразил так много жизней», — добавил актер Дэвид Йост.