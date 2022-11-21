Экс-глава Walt Disney Роберт Айгер вернется на пост гендиректора компании

Айгер проработал в Walt Disney более четырех десятилетий. Из них 15 лет он занимал должность гендиректора с 2005 по 2020 год. За эти годы он помог превратить Disney в одну из самых успешных и уважаемых компаний в сфере медиа и развлечений. Айгер также расширил наследие компании с приобретением Pixar, Marvel Entertainment, Lucasfilm и 21st Century Fox.