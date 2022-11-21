Экс-глава Walt Disney Роберт Айгер вернется на пост гендиректора компании

Совет директоров Walt Disney вернул 71-летнего Роберта Айгера на пост гендиректора компании. Об этом сообщает ТАСС.
«Disney вступает во все более сложный период трансформации отрасли, на фоне чего совет директоров пришел к выводу, что Боб Айгер обладает уникальными возможностями для руководства компанией в этот переломный период», — рассказала председатель совета директоров компании Сьюзан Арнольд.
Ранее пост гендиректора занимал Боб Чапек. Арнольд выразила ему благодарность за службу, «в том числе за руководство компанией в условиях беспрецедентных проблем пандемии».
Айгер согласился вернуться на два года, получив от совета директоров поручение определить стратегическое направление для возобновления роста компании. Ему также поручили подобрать кандидатуру преемника, который затем возглавит компанию по окончании срока его полномочий.
Айгер проработал в Walt Disney более четырех десятилетий. Из них 15 лет он занимал должность гендиректора с 2005 по 2020 год. За эти годы он помог превратить Disney в одну из самых успешных и уважаемых компаний в сфере медиа и развлечений. Айгер также расширил наследие компании с приобретением Pixar, Marvel Entertainment, Lucasfilm и 21st Century Fox.