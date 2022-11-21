«Винзавод» и Москомархитектура открыли выставку уличного искусства «Со-единение» у Курского вокзала

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил: «Не случайно выставка называется „Со-единение“: это пространство — место диалога города со своими жителями. Москва как город максимально разношерстный просто создана для таких проектов». Работы будут доступны для просмотра до мая 2023 года, после чего экспозиция будет обновлена.