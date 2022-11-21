«Винзавод» и Москомархитектура открыли выставку уличного искусства «Со-единение» у Курского вокзала

Центр современного искусства «Винзавод» и Москомархитектура открыли выставку уличного искусства «Со-единение». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе музея.
Экспозиции отдана часть территории вдоль железнодорожных путей между Курским вокзалом и тоннелем на Верхней Сыромятнической — это дорога в сторону «Винзавода» и центра Artplay. Одновременно с тем это пространство проекта «Арт-квартал» и уличной галереи «Нет стен».
В рамках инициативы был проведен закрытый конкурс, участие в котором приняли 12 художников. Отобраны были шестеро: Рома Мураткин, Миша Most, Алексей Luka, Оля Iney, Саша Blot и Вова Nootk.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил: «Не случайно выставка называется „Со-единение“: это пространство — место диалога города со своими жителями. Москва как город максимально разношерстный просто создана для таких проектов». Работы будут доступны для просмотра до мая 2023 года, после чего экспозиция будет обновлена.