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«Винзавод» и Москомархитектура открыли выставку уличного искусства «Со-единение» у Курского вокзала
Денис Ламехов
Вчера в 15:39

Центр современного искусства «Винзавод» и Москомархитектура открыли выставку уличного искусства «Со-единение». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе музея.

Экспозиции отдана часть территории вдоль железнодорожных путей между Курским вокзалом и тоннелем на Верхней Сыромятнической — это дорога в сторону «Винзавода» и центра Artplay. Одновременно с тем это пространство проекта «Арт-квартал» и уличной галереи «Нет стен».

В рамках инициативы был проведен закрытый конкурс, участие в котором приняли 12 художников. Отобраны были шестеро: Рома Мураткин, Миша Most, Алексей Luka, Оля Iney, Саша Blot и Вова Nootk.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил: «Не случайно выставка называется „Со-единение“: это пространство — место диалога города со своими жителями. Москва как город максимально разношерстный просто создана для таких проектов». Работы будут доступны для просмотра до мая 2023 года, после чего экспозиция будет обновлена.

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