Реклама
Новости
Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки
Рустам Абдуллин
Вчера в 15:47

Владимир Путин подписал закон о введении с июля 2023 года акциза на сладкие напитки. 7 рублями будет облагаться 1 литр напитка с содержанием сахара свыше 5 грамм на 100 миллилитров, следует из документа на портале правовой информации.

В список также входят напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2% и напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%.

Под акциз не попадут специализированные напитки, прошедшие госрегистрацию и включенные в единый реестр специализированной пищевой продукции, а также напитки брожения, квасы с содержанием (от 0,5 до 1,2% включительно) этилового спирта, нектары, соки, морсы и сокосодержащие напитки.

Ранее заявлялось, что акциз на сладкие напитки может принести в федеральный бюджет около 35 млрд рублей в год. При этом президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков говорил, что введение акциза может привести к сокращению объема инвестиций в производство газировок.

расскажите друзьям
люди
Владимир ПутинМаксим Новиков
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»