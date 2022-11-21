Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки

Владимир Путин подписал закон о введении с июля 2023 года акциза на сладкие напитки. 7 рублями будет облагаться 1 литр напитка с содержанием сахара свыше 5 грамм на 100 миллилитров, следует из документа на портале правовой информации.
В список также входят напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2% и напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%.
Под акциз не попадут специализированные напитки, прошедшие госрегистрацию и включенные в единый реестр специализированной пищевой продукции, а также напитки брожения, квасы с содержанием (от 0,5 до 1,2% включительно) этилового спирта, нектары, соки, морсы и сокосодержащие напитки.
Ранее заявлялось, что акциз на сладкие напитки может принести в федеральный бюджет около 35 млрд рублей в год. При этом президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков говорил, что введение акциза может привести к сокращению объема инвестиций в производство газировок.