Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки

Ранее заявлялось, что акциз на сладкие напитки может принести в федеральный бюджет около 35 млрд рублей в год. При этом президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков говорил, что введение акциза может привести к сокращению объема инвестиций в производство газировок.