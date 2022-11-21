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На «Яндекс Маркете» в разделе «Ресейл» теперь можно купить одежду люксовых и премиальных марок
Денис Ламехов
Вчера в 14:38

В разделе «Ресейл» на «Яндекс Маркете» теперь можно купить бывшую в использовании одежду, обувь и аксессуары люксовых и премиум-марок. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе платформы.

На торговой площадке представлены товары из ассортимента сторонних ресейл-проектов. Среди участников — Spin4spin, Cloudset, «Рекульт», «В шкафу», Via Dolorosa. Можно оплатить покупку по частям, оформить доставку в пункт выдачи и примерить вещь перед покупкой.

Так, мужской шерстяной свитер Maison Margiela обойдется в 16 тыс. рублей, плетеная кожаная сумка Bottega Veneta Jodie — в 135 тыс. рублей, толстовка с капюшоном Balenciaga из коллекций, выпущенных под руководством нынешнего креативного директора Демны Гвасалии, — в 36 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба «Яндекс Маркета», обязательное условие для всех партнеров платформы — гарантия подлинности товаров. Их проверяют с помощью собственных экспертов или через систему аутентификации Entrupy.

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