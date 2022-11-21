Вышел трейлер фильма «Балабанов. Колокольня. Реквием»

«Балабанов не был публичной фигурой, он не любил давать интервью, не пускал посторонних в личное пространство, и многих сегодня удивит расстояние, с которого велись съемки — оно слишком близкое. Однако работа над этим фильмом велась с разрешения главного героя и при его непосредственном участии», — гласит официальный синопсис проекта.