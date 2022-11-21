Вышел трейлер фильма «Балабанов. Колокольня. Реквием»

В сети появился трейлер документального фильма «Балабанов. Колокольня. Реквием». В российский прокат картина выйдет 8 декабря.
Работа над картиной началась за два года до гибели режиссера Алексея Балабанова как хроника производства его последней картины «Я тоже хочу».
«Балабанов не был публичной фигурой, он не любил давать интервью, не пускал посторонних в личное пространство, и многих сегодня удивит расстояние, с которого велись съемки — оно слишком близкое. Однако работа над этим фильмом велась с разрешения главного героя и при его непосредственном участии», — гласит официальный синопсис проекта.
Режиссером и автором фильма выступила Любовь Аркус, известная по таким работам, как «Антон тут рядом» и «Кто тебя победил никто».
Впервые документальную картину показали в конце октября на фестивале «Послание к человеку» в Петербурге. В Москве лента откроет фестиваль авторского кино «Зимний», который стартует 2 декабря.