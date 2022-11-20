Началось извержение Ключевской сопки на Камчатке. Это самый высокий действующий вулкан в Евразии

На Камчатке зафиксировали извержение Ключевской сопки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и Геофизическую службу полуострова.
У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7. Ключевская сопка находится в 30 километрах от поселка Ключи.
Во время извержения Ключевская сопка начала выбрасывать раскаленные вулканические бомбы. По словам директора института Алексея Озерова, они происходят с частотой до десяти взрывов в час.
«Из‑за значительной глубины кратера Ключевского — порядка 200 метров — только отдельные из них видны над кромкой. Остальные отмечаются по свечению над кратером», — сказал Озеров.
Он добавил, что извержения Ключевской сопки, как правило, достаточно продолжительны. Они могут длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.
Специалисты заявляют, что извержение будет усиливаться. Ожидаются излив лавы и образование грязевых потоков, которые пройдут по руслам рек.
Высота Ключевской сопки — 4574 метра, это самый высокий действующий вулкан в Евразии. На его склонах расположены около 80 побочных кратеров и шлаковых конусов. Последнее извержение продлилось с октября 2020 года до февраля 2021-го.