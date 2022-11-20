Россияне сократили траты на бары и рестораны на 26%. Средний чек теперь чуть меньше 1000 рублей

Средний чек россиян в ресторанах и барах в первой половине ноября в годовом выражении снизился на 26%, передает РИА «Новости» результаты подсчетов аналитиков из «Чек Индекс». Теперь он составляет 994 рубля.
В то же время число покупок в барах и ресторанах увеличилось на 43%. Средний чек в столовых и кафе вырос на 17%, до 468 рублей, число покупок стало больше на 34%. Средний чек россиян на фастфуд снизился на 4%, до 415 рублей, а число покупок выросло на 15%.
Эксперты связывают отрицательную динамику в ноябре с выросшим уровнем стресса и сокращением необязательных трат. Они полагают, что в декабре средний чек останется на том же уровне, ведь в этот период россияне «в принципе стараются экономить, чтобы сформировать накопления на празднование Нового года», поэтому такого же количества гостей в заведениях, как в прошлом году, ждать не стоит.
Совладелец сети ресторанов Black Star Burger Юрий Левитас считает, что средний чек россиян в декабре, наоборот, вырастет — приблизительно на 10–12% по сравнению с прошлым годом. Снижение в ноябре он объяснил снижением общего уровня покупательской способности.
В первой половине ноября россияне в барах и ресторанах больше всего тратили в Москве (по 1918 рублей), Петербурге (по 1366 рублей) и Подмосковье (по 1818 рублей). В топе кафе и столовых Камчатский край (1258 рублей), Костромская область (1243 рубля), Владимирская область (1133 рубля). В рейтинге фастфуда первые места занимают Дагестан (848 рублей), Хабаровский край (735 рублей) и Амурская область (714 рублей).