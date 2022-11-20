Россияне сократили траты на бары и рестораны на 26%. Средний чек теперь чуть меньше 1000 рублей

Эксперты связывают отрицательную динамику в ноябре с выросшим уровнем стресса и сокращением необязательных трат. Они полагают, что в декабре средний чек останется на том же уровне, ведь в этот период россияне «в принципе стараются экономить, чтобы сформировать накопления на празднование Нового года», поэтому такого же количества гостей в заведениях, как в прошлом году, ждать не стоит.