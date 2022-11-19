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Карточку со звездой НБА Лукой Дончичем продали на аукционе за рекордные 3,12 млн долларов
Виктория Шанина
19 ноября 2022 21:00

Коллекционная карточка с изображением звезды баскетбольной команды «Даллас Маверикс» и всей ассоциации НБА Лукой Дончичем ушла с молотка за 3,12 млн долларов. Об этом пишет Marca.

Это рекордная цена для баскетбольной карточки на открытом аукционе. Торги организовал маркетплейс PWCC, который сам называет себя крупнейшей платформой в сфере коллекционных карт.

На обратной стороне карточки написана цитата баскетболиста, которую он озвучил, будучи еще начинающим спортсменом. Дончич тогда пошутил, что завершит карьеру, если забьет сверху через Леброна Джеймса.

Помимо карточки, победитель аукциона получил нашивку с игровой майки, в которой Дончич выступал в дебютном сезоне в рамках НБА, а также автограф защитника.

В 2021 году такая же карточка была продана за 4,6 млн долларов, но в частной сделке. Абсолютный рекорд — у коллекционной карточки с Леброном Джеймсом (5,2 млн долларов).

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Джеймс Леброн
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