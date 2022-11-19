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Игрок любительского хоккейного клуба избил судью из‑за удаления. Полиция проводит проверку
Виктория Шанина
19 ноября 2022 20:17

Игрок хоккейной команды «Леопарды» Николай Ризин избил судью во время любительского матча. Инцидент произошел во время игры в рамках лиги «Трудовые резервы», пишет РИА «Новости».

Ризин ударил судью клюшкой, а затем избил ногами, из‑за того что тот принял решение удалить спортсмена. По данным телеграм-канала «Московские новости», после нападения арбитр не смог продолжить матч.

«Леопардам» присудили техническое продолжение. Полиция проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений.

«Мы разбираемся с этим. Потом все официально объявим, все узнаете. Решение будет вынесено завтра уже», — сказал президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин изданию «Спорт-Экспресс».

Как отмечает РИА «Новости», Николай Ризин не в первый раз избил судью. Ранее он ударил арбитра головой о заградительное стекло.

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