Игрок любительского хоккейного клуба избил судью из‑за удаления. Полиция проводит проверку

Игрок хоккейной команды «Леопарды» Николай Ризин избил судью во время любительского матча. Инцидент произошел во время игры в рамках лиги «Трудовые резервы», пишет РИА «Новости».
Ризин ударил судью клюшкой, а затем избил ногами, из‑за того что тот принял решение удалить спортсмена. По данным телеграм-канала «Московские новости», после нападения арбитр не смог продолжить матч.
«Леопардам» присудили техническое продолжение. Полиция проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений.
«Мы разбираемся с этим. Потом все официально объявим, все узнаете. Решение будет вынесено завтра уже», — сказал президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин изданию «Спорт-Экспресс».
Как отмечает РИА «Новости», Николай Ризин не в первый раз избил судью. Ранее он ударил арбитра головой о заградительное стекло.