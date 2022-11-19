Крис Хемсворт планирует сделать перерыв в кинокарьере

«Многие из нас любят избегать разговоров о смерти в надежде на то, что мы ее как‑то избежим. Мы верим, что в конечном счете как‑то разберемся с этим. А потом в один момент тебе говорят, что есть определенные индикаторы, которые указывают именно на этот путь, — и в этот момент ты осознаешь реальность. Осознаешь свою смертность», — рассказывает актер.