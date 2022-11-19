Крис Хемсворт планирует сделать перерыв в кинокарьере

Австралийский актер Крис Хемсворт («Тор», «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“») планирует временно прекратить сниматься в фильмах из‑за предрасположенности к болезни Альцгеймера. Он хочет больше времени проводить с семьей, рассказал актер журналу Vanity Fair.
О повышенном риске заболевания Хемсворт узнал во время съемок документалки «Limitless»: он проверял, на что способен человек на пике своей физической формы и как он может замедлить старение. Для этого он сдал ряд анализов, которые показали, что у актера есть сразу две копии гена ApoE4 (основной генетический фактор риска болезни Альцгеймера), от отца и матери.
Такая комбинация повышает риск развития болезни в будущем в 8–10 раз, но это пока не диагноз. Как отмечает Крис Хемсворт, он рад, что узнал о своей предрасположенности так рано, — это позволит ему подготовиться и будет мотивировать держать себя в хорошей физической и ментальной форме.
«Многие из нас любят избегать разговоров о смерти в надежде на то, что мы ее как‑то избежим. Мы верим, что в конечном счете как‑то разберемся с этим. А потом в один момент тебе говорят, что есть определенные индикаторы, которые указывают именно на этот путь, — и в этот момент ты осознаешь реальность. Осознаешь свою смертность», — рассказывает актер.
Последние десять лет напоминали Хемсворту бесконечную гонку. Теперь, когда у него будет больше свободного времени, он хочет тратить его на семью. Он также сказал, что отныне будет тщательнее выбирать роли.