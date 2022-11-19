СПЧ России призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений ВСУ

Российский Совет по правам человека предлагает провести международное расследование преступлений Вооруженных сил Украины. Обращение опубликовано на сайте СПЧ.
Отмечается, что такая необходимость появилась после заявления Минобороны от 18 ноября. Ведомство утверждает, что украинские военные расстреляли российских военнопленных в ЛНР.
СПЧ также пишет, что таким образом присоединяется к заявлению официального представителя генсека ООН Фархана Хака, который призвал тщательно расследовать инцидент.
«Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков, провести всестороннее расследование всех известных фактов и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права», — говорится в заявлении СПЧ.
Обращение направлено прежде всего в адрес представителей ООН и коллег в Азии, Африке и Латинской Америке. Европейские политики же, как полагает СПЧ, проигнорируют призывы Совета.