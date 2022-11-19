СПЧ России призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений ВСУ

«Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков, провести всестороннее расследование всех известных фактов и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права», — говорится в заявлении СПЧ.