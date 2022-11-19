Ким Чен Ын впервые появился на публике со своей дочерью. Они наблюдали за запуском ракеты

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые показал свою дочь на публике. Фотографии опубликовало южнокорейское информагентство Yonhap.
Дочь Ким Чен Ына сопровождала его во время запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», который состоялся 18 ноября.
Со ссылкой на Центральное информагентство Северной Кореи Yonhap отмечает, что сам Ким присутствовал на запуске «вместе со своей любимой дочерью и женой». Имя и возраст девочки не уточняются.
Северная Корея, пишет Yonhap, никогда официально не рассказывала о детях Ким Чен Ына. Южнокорейская разведка предполагает, что на своей супруге лидер КНДР женился в 2009 году, у них есть две дочери и один сын, родившиеся в 2010, 2013 и 2017 годах.
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