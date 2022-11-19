Ким Чен Ын впервые появился на публике со своей дочерью. Они наблюдали за запуском ракеты

Северная Корея, пишет Yonhap, никогда официально не рассказывала о детях Ким Чен Ына. Южнокорейская разведка предполагает, что на своей супруге лидер КНДР женился в 2009 году, у них есть две дочери и один сын, родившиеся в 2010, 2013 и 2017 годах.