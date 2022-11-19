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Ким Чен Ын впервые появился на публике со своей дочерью. Они наблюдали за запуском ракеты
Виктория Шанина
19 ноября 2022 14:35

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые показал свою дочь на публике. Фотографии опубликовало южнокорейское информагентство Yonhap.

Дочь Ким Чен Ына сопровождала его во время запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», который состоялся 18 ноября.

Со ссылкой на Центральное информагентство Северной Кореи Yonhap отмечает, что сам Ким присутствовал на запуске «вместе со своей любимой дочерью и женой». Имя и возраст девочки не уточняются.

Северная Корея, пишет Yonhap, никогда официально не рассказывала о детях Ким Чен Ына. Южнокорейская разведка предполагает, что на своей супруге лидер КНДР женился в 2009 году, у них есть две дочери и один сын, родившиеся в 2010, 2013 и 2017 годах.

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