Фестиваль Outline объявил даты проведения

В следующем году Outline состоится на территории архитектурного комплекса, построенного в середине-конце 1960-х в стиле брутализма в 90 километрах от Москвы на берегу реки Дубны. Часть сцен расположится в восстановленных исторических зданиях, где также развернется и художественная программа.