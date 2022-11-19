Фестиваль Outline объявил даты проведения

В 2023 году фестиваль электронной музыки и уличного искусства Outline пройдет с 6 по 9 июля. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
«Фестиваль унаследовал лучшее от легендарных событий прошлых лет — Outline в Мневниковской пойме и последовавшего за ним мегаивента на территории Карачаровского завода, объединив форматы обоих», — подчеркивают организаторы.
В следующем году Outline состоится на территории архитектурного комплекса, построенного в середине-конце 1960-х в стиле брутализма в 90 километрах от Москвы на берегу реки Дубны. Часть сцен расположится в восстановленных исторических зданиях, где также развернется и художественная программа.
Билеты на фестиваль в ближайшее время появятся на «Афише».
Также по традиции в «Мутаборе» пройдет официальный преивент Outline под названием «Контур». 3 декабря в клубе выступят Sofia Rodina, Rabotnic, Anushka, Denis Korablev, Stab9, Nastya Tkacheva.