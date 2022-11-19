Реклама
Новости
Фестиваль Outline объявил даты проведения
Дарья Мельникова
19 ноября 2022 13:54

В 2023 году фестиваль электронной музыки и уличного искусства Outline пройдет с 6 по 9 июля. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

«Фестиваль унаследовал лучшее от легендарных событий прошлых лет — Outline в Мневниковской пойме и последовавшего за ним мегаивента на территории Карачаровского завода, объединив форматы обоих», — подчеркивают организаторы.

В следующем году Outline состоится на территории архитектурного комплекса, построенного в середине-конце 1960-х в стиле брутализма в 90 километрах от Москвы на берегу реки Дубны. Часть сцен расположится в восстановленных исторических зданиях, где также развернется и художественная программа.

Билеты на фестиваль в ближайшее время появятся на «Афише».

Также по традиции в «Мутаборе» пройдет официальный преивент Outline под названием «Контур». 3 декабря в клубе выступят Sofia Rodina, Rabotnic, Anushka, Denis Korablev, Stab9, Nastya Tkacheva.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»