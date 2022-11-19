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Власти Петербурга предложили жителям выбрать новую униформу для коммунальщиков
Виктория Шанина
19 ноября 2022 13:44

Жители Петербурга выберут новую зимнюю униформу для работников ЖКХ. Поучаствовать в опросе можно на странице городского правительства в соцсети «ВКонтакте».

В опросе можно проголосовать за один из пяти вариантов. Отличаются они цветом, дизайном, формой карманов, а также некоторые из них чуть лучше защитят коммунальщиков от снега и ветра.

Лидирует пока сине-красный вариант. В комментариях к посту с опросом петербуржцы пишут, что главные преимущества этой куртки — манжеты на резинке, хорошо закрытая шея, удобный капюшон на липучках, широкая светоотражающая полоска и яркая заметная расцветка.

Итоги опроса правительство подведет 23 ноября.

Петербургские власти отмечают, что в городе начался переход на новую систему уборки внутриквартальных территорий. В рамках этой программы подрядчиков заменят на госорганизации.

Изменить планируется также условия труда. Помимо введения новой униформы, власти поднимут зарплату (на сколько, не уточняется), а также предоставят более современное оборудование.

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Правительство Санкт-Петербурга
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