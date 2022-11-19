Реклама
Новости
В «Художественном» пройдет ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара
Виктория Шанина
19 ноября 2022 12:22

С 25 по 29 ноября в «Художественном» пройдет ретроспектива картин франко-швейцарского режиссера Жан-Люка Годара «Годар. Навсегда». Об этом «Афише Daily» сообщили представители кинотеатра.

В эти дни покажут пять фильмов из разных периодов жизни режиссера, отобранных программным директором кинотеатра Стасом Тыркиным.

Расписание показов:

«Презрение» (1963 год)

25 ноября, 19.30

Ироничная лента по мотивам одноименного романа Альберто Моравиа, снятая в Италии. В ролях — Брижитт Бардо, Фриц Ланг, а также сам Жан-Люк Годар.

«Имя Кармен» (1983 год)

26 ноября, 21.00

В основе сценария — новелла Проспера Мериме «Кармен». Главная сюжетная линия фильма периодически прерывается кадрами репетиции струнного квартета Людвига ван Бетховена.

«Безумный Пьеро» (1965 год)

27 ноября, 20.00

И вновь фильм по мотивам книги — в этот раз криминального романа Лайонела Уайта «Одержимость». Эту картину считают одной из самых ярких в творчестве Годара в визуальном плане, «Безумного Пьеро» называют своим любимым фильмом Квентин Тарантино, Ксавье Долан, Шанталь Акерман.

«Маленький солдат» (1963 год)

28 ноября, 19.30

Драма французского режиссера, снятая в 1960 году, но запрещенная к показу до 1963-го за реалистичные сцены насилия. В главных ролях — Анна Карина и Мишель Сюбор.

«На последнем дыхании» (1960 год)

29 ноября, 19.30

«На последнем дыхании» — это режиссерский дебют Жан-Люка Годара. Именно эта картина открыла миру Жан-Поля Бельмондо и французскую «новую волну», а также зародила тренд на девушек с пистолетом.

«В нашей небольшой ретроспективе-посвящении великому изобретателю кино мы обозначим этапы творчества одного из самых значительных режиссеров ХХ века, на протяжении своей карьеры снимавшего очень разные фильмы. Влияние Годара огромно, как и его наследие, и наш небольшой оммаж может стать первым шагом по его популяризации в кругу молодых зрителей», — рассказывает программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин.

Билеты можно приобрести на сайте «Афиши».

расскажите друзьям
люди
Людвиг БетховенКвентин ТарантиноЖан-люк ГодарКсавье ДоланШанталь АкерманАнна КаринаМишель СюборЖан-поль Бельмондо
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»