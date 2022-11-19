В «Художественном» пройдет ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара

С 25 по 29 ноября в «Художественном» пройдет ретроспектива картин франко-швейцарского режиссера Жан-Люка Годара «Годар. Навсегда». Об этом «Афише Daily» сообщили представители кинотеатра.
В эти дни покажут пять фильмов из разных периодов жизни режиссера, отобранных программным директором кинотеатра Стасом Тыркиным.
Расписание показов:
«Презрение» (1963 год)
25 ноября, 19.30
Ироничная лента по мотивам одноименного романа Альберто Моравиа, снятая в Италии. В ролях — Брижитт Бардо, Фриц Ланг, а также сам Жан-Люк Годар.
«Имя Кармен» (1983 год)
26 ноября, 21.00
В основе сценария — новелла Проспера Мериме «Кармен». Главная сюжетная линия фильма периодически прерывается кадрами репетиции струнного квартета Людвига ван Бетховена.
«Безумный Пьеро» (1965 год)
27 ноября, 20.00
И вновь фильм по мотивам книги — в этот раз криминального романа Лайонела Уайта «Одержимость». Эту картину считают одной из самых ярких в творчестве Годара в визуальном плане, «Безумного Пьеро» называют своим любимым фильмом Квентин Тарантино, Ксавье Долан, Шанталь Акерман.
«Маленький солдат» (1963 год)
28 ноября, 19.30
Драма французского режиссера, снятая в 1960 году, но запрещенная к показу до 1963-го за реалистичные сцены насилия. В главных ролях — Анна Карина и Мишель Сюбор.
«На последнем дыхании» (1960 год)
29 ноября, 19.30
«На последнем дыхании» — это режиссерский дебют Жан-Люка Годара. Именно эта картина открыла миру Жан-Поля Бельмондо и французскую «новую волну», а также зародила тренд на девушек с пистолетом.
«В нашей небольшой ретроспективе-посвящении великому изобретателю кино мы обозначим этапы творчества одного из самых значительных режиссеров ХХ века, на протяжении своей карьеры снимавшего очень разные фильмы. Влияние Годара огромно, как и его наследие, и наш небольшой оммаж может стать первым шагом по его популяризации в кругу молодых зрителей», — рассказывает программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин.