В «Художественном» пройдет ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара

«В нашей небольшой ретроспективе-посвящении великому изобретателю кино мы обозначим этапы творчества одного из самых значительных режиссеров ХХ века, на протяжении своей карьеры снимавшего очень разные фильмы. Влияние Годара огромно, как и его наследие, и наш небольшой оммаж может стать первым шагом по его популяризации в кругу молодых зрителей», — рассказывает программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин.