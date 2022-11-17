В Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга

Соавтор документа, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект постараются принять в трех чтениях уже в декабре. Перед принятием поправок во втором чтении депутаты обсудят законопроект с экспертами и представителями отрасли, это случится «в ближайшее время», сообщил зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин.