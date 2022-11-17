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В Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга
Денис Ламехов
Сегодня в 21:16

16 депутатов от всех фракций Госдумы — «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» — внесли в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании майнинга криптовалют. На документ обратил внимание «Коммерсант».

Согласно проекту закона, майнеры с 1 января 2023 года смогут продавать добытую цифровую валюту двумя способами:

— через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании;

— через специальную российскую площадку.

Площадка будет создана в рамках экспериментального правового режима. В обоих случаях о сделках нужно будет уведомлять ФНС.

Документ устанавливает запрет на рекламу криптовалюты. Требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг, установит правительство по согласованию с ЦБ РФ. Контроль за соблюдением требований в сфере майнинга будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти — его определит правительство.

Соавтор документа, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект постараются принять в трех чтениях уже в декабре. Перед принятием поправок во втором чтении депутаты обсудят законопроект с экспертами и представителями отрасли, это случится «в ближайшее время», сообщил зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин.

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ГосдумаЕдиная РоссияКПРФЛДПРСправедливая РоссияКоммерсантБанк России
люди
Анатолий АксаковАнтон Горелкин
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