В Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга

16 депутатов от всех фракций Госдумы — «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» — внесли в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании майнинга криптовалют. На документ обратил внимание «Коммерсант».
Согласно проекту закона, майнеры с 1 января 2023 года смогут продавать добытую цифровую валюту двумя способами:
— через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании;
— через специальную российскую площадку.
Площадка будет создана в рамках экспериментального правового режима. В обоих случаях о сделках нужно будет уведомлять ФНС.
Документ устанавливает запрет на рекламу криптовалюты. Требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг, установит правительство по согласованию с ЦБ РФ. Контроль за соблюдением требований в сфере майнинга будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти — его определит правительство.
Соавтор документа, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект постараются принять в трех чтениях уже в декабре. Перед принятием поправок во втором чтении депутаты обсудят законопроект с экспертами и представителями отрасли, это случится «в ближайшее время», сообщил зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин.