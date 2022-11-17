Алекс Росс Перри превратит дебютный альбом Pavement «Slanted and Enchanted» в мюзикл

Предлагаем перечитать два посвященных режиссеру архивных материала «Афиши Daily». Первый — рецензия на ленту «Ее запах» с Элизабет Мосс. Это последняя к текущему моменту работа Росса Перри. Второй — рейтинг всех его фильмов от лучшего к худшему.