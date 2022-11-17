Алекс Росс Перри превратит дебютный альбом Pavement «Slanted and Enchanted» в мюзикл

Американский режиссер Алекс Росс Перри («Ее запах», «Королева Земли») поставит мюзикл на основе дебютного альбома американской альтернативной рок-группы Pavement «Slanted and Enchanted» 1992 года. Он получит название «Slanted! Enchanted!» («Окосел! Зачарован!»), пишет Consequence of Sound.
Звучание Pavement образца первой пластинки — это шероховатая, местами довольно грубая гитарная инди-музыка. Учитывая этот факт, редакция издания Stereogum даже дополнительно заверила читателей, что новость о мюзикле — это не розыгрыш.
Премьера состоится в Нью-Йорке 1 декабря. Неизвестно, будут ли Pavement исполнять что‑либо с альбома вживую — группа недавно воссоединилась. Алекс Росс Перри держит подробности о постановке в секрете.
Предлагаем перечитать два посвященных режиссеру архивных материала «Афиши Daily». Первый — рецензия на ленту «Ее запах» с Элизабет Мосс. Это последняя к текущему моменту работа Росса Перри. Второй — рейтинг всех его фильмов от лучшего к худшему.