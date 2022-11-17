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«‎Мой звонок очень важен для вас»‎: в пространстве «Кода» поставили психологический аудиоспектакль
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:21

В московском пространстве «Кода» поставили 40-минутный аудиоспектакль «‎Муза позвонит» на одного человека. Послушать его можно уже с 15 ноября.

«‎Муза позвонит» происходит в интерьере кафе. Повествование в спектакле ведется от лица некой Музы‎ из департамента творческой поддержки: она рассказывает истории о вдохновении из жизни Ивана Бунина, Эрнеста Хемингуэя, Генри Миллера и других писателей, подбадривает или нарочно поддевает слушателя, попутно предлагая психологические упражнения и практики.

В какой‑то момент Муза, например, попросит поставить ее на паузу и написать сообщение трем друзьям с просьбой о похвале или скажет записать на листе бумаги 10–15 своих сильных сторон. «Мы, с одной стороны, пытаемся хотя бы ненадолго с помощью шутливой и кокетливой формы уменьшить количество тревоги, а с другой — организовать пространство и время для [внутреннего] диалога», — сказала режиссер спектакля Елена Смородинова.

Смородинова работала над постановкой вместе с актрисой Екатериной Дар. Вместе они уже работали над документальным сайт-специфик-спектаклем «‎Буду делать тебя звездой»‎ — про харассмент в индустрии кино и театра.

«Придумывая эту историю, я вспоминала цитату Одри Хепберн: „Если тебе понадобится рука помощи, знай, что она у тебя есть — твоя собственная“. Для меня было важно сказать, что можно и нужно быть Музой — и для самого себя, и для других», — добавила Дар, чьим голосом говорит Муза.

Вместе с авторами в создании спектакля приняли участие психолог-консультант Екатерина Зубрилина и саунд-дизайнер Тимур Шарафутдинов. Автор фото и коллажей — Анна Иванцова.

Приобрести билет можно на кассе кафе, а здесь познакомиться с демопрослушиванием.

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Иван БунинЭрнест ХемингуэйГенри МиллерОдри ХепбернАнна Иванцова
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