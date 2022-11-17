«‎Мой звонок очень важен для вас»‎: в пространстве «Кода» поставили психологический аудиоспектакль

«Придумывая эту историю, я вспоминала цитату Одри Хепберн: „Если тебе понадобится рука помощи, знай, что она у тебя есть — твоя собственная“. Для меня было важно сказать, что можно и нужно быть Музой — и для самого себя, и для других», — добавила Дар, чьим голосом говорит Муза.