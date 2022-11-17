Умер президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков

В возрасте 76 лет умер президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ФФККР Александра Когана.
Причина смерти неизвестна.
«Александр Георгиевич всю свою жизнь отдал фигурному катанию, его вклад в развитие российского и мирового фигурного катания неоценим. Ушел светлый человек, сейчас трудно найти слова, огромная потеря», — сказал Коган.
Он также выразил соболезнования родным и близким Горшкова, отметив, что «вся семья российских фигуристов, тренеров, специалистов скорбит вместе с его семьей».
Александр Горшков впервые возглавил ФФККР в 2010 году. Затем он трижды переизбирался на этот пост, последний раз в мае этого года.
В 1976 году Горшков стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль на Играх в Инсбруке вместе с Людмилой Пахомовой. Он шесть раз побеждал на чемпионатах мира и Европы.