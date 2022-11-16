Минпросвещения планирует ввести в России единую школьную форму

Министерство просвещения России внесло в Госдуму законопроект о создании единой школьной формы. Об этом сообщили «Фонтанка» и «Коммерсант» со ссылкой на министра Сергея Кравцова.
Кравцом заявил, что намерен добиваться «дополнительного обеспечения статуса русского языка как государственного языка России» и введения единой формы, о котором говорят на протяжении последних 10 лет.
Также в планах министра — «передача школ на региональный уровень с целью централизации управленческих механизмов для повышения эффективности управления системой образования».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что перевести школы на региональный уровень получится уже до конца 2022 года. Когда может быть принято решение о введении единой формы, не уточняется.