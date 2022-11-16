Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МПК.
Организация приняла такое решение на внеочередной генассамблее в Берлине. 64 участника ассамблеи выступили за немедленное приостановление деятельности ПКР, против высказали 39 делегатов, еще 16 человек воздержались от голосования.
В МПК отметили, что членство Паралимпийского комитета России приостановили «из‑за его неспособности выполнять обязательства» в соответствии с уставом. Вернуть членство ПКР сможет только по решению генассамблеи — ее следующее заседание состоится через год.
Руководство ПКР не смогло присутствовать на генассамблее, как того требуют обязательства МПК. Это произошло из‑за отказа в выдаче виз со стороны немецких властей. Президент ПКР принял участие в мероприятии по видео-конференц-связи.
Ранее ПКР уже терял право членства в Международном паралимпийском комитете. Это происходило в 2016 году на фоне скандала с допингом в российском спорте. Из‑за этого спортсмены из России не смогли выступить на Паралимпийских играх 2016 года.
В 2018 году российские паралимпийцы были допущены к зимним Играм 2018 года под нейтральным статусом. В 2019 году МПК условно восстановил членство ПКР, выдвинув