Императорский фарфоровый завод выпустил чайную пару, посвященную спектаклю, изменившему театр

Императорский фарфоровый завод (ИФЗ) вместе с Биеннале театрального искусства создали чайную пару по мотивам спектакля «Царь Федор Иоаннович» — первой совместной постановки Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Об этом «Афише Daily» рассказали представители театрального фестиваля.
В набор входят блюдце, десертная тарелка и чашка, на которой изображены герои пьесы — сам царь Федор (сын Ивана Грозного), его жена (царица Ирина), правитель царства Борис Годунов и верховный воевода, князь Иван Шуйский.
Иллюстрации разработала художница ИФЗ Любовь Цветкова, которая изучила фотографии спектакля, иллюстрации и костюмы из архивов.
Спектакль «Царь Федор Иоаннович» был поставлен Станиславским и Немировичем-Данченко в 1898 году. Он считается манифестом нового театра, радикально повлиявшим на эту сферу искусства.
Выпуск коллекционной чайной пары приурочен к 150-летию со дня встречи будущих реформаторов в «Славянском базаре». Именно тогда, во время 18-часового разговора Станиславского и Немировича-Данченко, родилась их концепция развития театра.
Биеннале театрального искусства «Уроки режиссуры-2022» проходит в Москве с сентября по декабрь. В программе — показы спектаклей, лекции, мастер-классы, режиссерские лаборатории, театральные выставки и книжные ярмарки. Узнать их расписание и купить билеты можно на «Афише».