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Императорский фарфоровый завод выпустил чайную пару, посвященную спектаклю, изменившему театр
Семён Гудошников
Сегодня в 17:12

Императорский фарфоровый завод (ИФЗ) вместе с Биеннале театрального искусства создали чайную пару по мотивам спектакля «Царь Федор Иоаннович» — первой совместной постановки Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Об этом «Афише Daily» рассказали представители театрального фестиваля.

В набор входят блюдце, десертная тарелка и чашка, на которой изображены герои пьесы — сам царь Федор (сын Ивана Грозного), его жена (царица Ирина), правитель царства Борис Годунов и верховный воевода, князь Иван Шуйский.

Иллюстрации разработала художница ИФЗ Любовь Цветкова, которая изучила фотографии спектакля, иллюстрации и костюмы из архивов.

Спектакль «Царь Федор Иоаннович» был поставлен Станиславским и Немировичем-Данченко в 1898 году. Он считается манифестом нового театра, радикально повлиявшим на эту сферу искусства.

Выпуск коллекционной чайной пары приурочен к 150-летию со дня встречи будущих реформаторов в «Славянском базаре». Именно тогда, во время 18-часового разговора Станиславского и Немировича-Данченко, родилась их концепция развития театра.

Биеннале театрального искусства «Уроки режиссуры-2022» проходит в Москве с сентября по декабрь. В программе — показы спектаклей, лекции, мастер-классы, режиссерские лаборатории, театральные выставки и книжные ярмарки. Узнать их расписание и купить билеты можно на «Афише».

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Константин СтаниславскийИван ГрозныйБорис ГодуновЛюбовь Цветкова
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