БК: Warner Bros. запретила показывать свои фильмы на СТС и других российских телеканалах

За первую половину 2022 года онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», «Иви», Wink и Okko потеряли от 5 до 42% библиотечного контента, следует из данных TelecomDaily. У некоторых из них контракты по библиотеке Warner Bros. заканчиваются в четвертом квартале 2022-го, а с Disney истекают в первом квартале 2023 года, рассказали собеседники БК.