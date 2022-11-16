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БК: Warner Bros. запретила показывать свои фильмы на СТС и других российских телеканалах
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:59

Студия Warner Bros. запретила транслировать свои фильмы российским телеканалам, входящим в холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ). Это значит, что на СТС больше не покажут «Гарри Поттера», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Собеседники издания сказали, что библиотека студии отсутствует у СТС с октября. НМГ владеет также каналами РЕН ТВ, «Домашний» и «Пятый» и стриминговым сервисом more.tv.

БК отмечает, что срок лицензионных соглашений у НМГ действует еще минимум полтора года.

По данным издания, картины Warner Bros. и DC регулярно входили в число самых просматриваемых на СТС, в том числе в новогодние каникулы. Больше всего россияне любят смотреть фильмы из франшиз «Гарри Поттер», «Лига справедливости», «Аквамен» и «Чудо-женщина».

За первую половину 2022 года онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», «Иви», Wink и Okko потеряли от 5 до 42% библиотечного контента, следует из данных TelecomDaily. У некоторых из них контракты по библиотеке Warner Bros. заканчиваются в четвертом квартале 2022-го, а с Disney истекают в первом квартале 2023 года, рассказали собеседники БК.

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